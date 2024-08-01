Москва, 1 августа, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Поставки Украине истребителей F-16 изменят динамику событий на фронтe: самолёты будут сбиваться и уничтожаться российскими военными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. Этой панацеи не будет у вооружённых сил киевского режима, в этом они должны отдавать себе отчёт. Появятся эти самолёты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что никаких официальных заявлений о получении Киевом этих самолетов не было.

«Вряд ли это стало известно, это пока источники, никаких заявлений на этот счет не было», — сказал он.

1 августа появились доказательства того, что истребители F-16, которые передали Киеву западные страны, уже прибыли на территорию страны. На Украине засняли пролетавший над Львовом F-16.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля в СМИ появились сообщения о том, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на территорию Украины, однако их количество невелико. Также отмечается, что пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты после обучения сразу использовать прибывшие в страну F-16 или процесс займёт ещё некоторые время.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских истребителей F-16 ВСУ не изменят ход спецоперации. Он также добавил, что российские военные будут нещадно уничтожать эти самолёты, как и остальную боевую технику, поставляемую Западом.