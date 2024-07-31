Нью-Йорк, США, 31 июля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщают 31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

ИА Регнум

«Украина получила первую партию истребителей F-16 после долгого ожидания. Количество самолетов невелико», — сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией.

Также отмечается, что пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты после обучения сразу использовать прибывшие в страну F-16 или процесс займёт ещё некоторые время.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители.

Газета The Washington Post ранее информировала, что официальные лица на Западе и в Киеве не верят, что истребители F-16 окажут существенное влияние на ход конфликта.

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для издания InfoBRICS отмечал, что американские истребители станут трофеями на российских парадах.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Глава государства подчёркивал, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.