Москва, 1 августа, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Появились доказательства того, что истребители F-16, которые передали Украине западные страны, уже прибыли на территорию страны. Соответствующие фотографии опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Как указано в сообщении, один из истребителей сфотографировали, когда он пролетал над Львовом на западе страны. На кадре виден силуэт пролетающего воздушного судна.

10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что США, Нидерланды и Дания направили Украине истребители.

30 июля аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для СМИ отмечал, что американские истребители станут трофеями на парадах в России.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля в СМИ появились сообщения о том, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на территорию Украины, однако их количество невелико.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских истребителей F-16 ВСУ не изменят ход спецоперации. Он также добавил, что российские военные будут нещадно уничтожать эти самолёты, как и остальную боевую технику, поставляемую Западом.