Москва, 4 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Россия одержит победу в специальной военной операции уже в 2024 году, заявил 4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров.

Елена Афонина/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

Основной силой на поле боя является пехота, а с ней, как и с авиацией, у ВСУ есть большие проблемы, сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».

«Победа 100% в этом году будет за нами. В этом нет сомнений. У них пехоты нет. Мы идём вперёд. Мы продвигаемся», — заявил глава Чечни.

В качестве примера он привёл продвижение ВС РФ под Волчанском Харьковской области, отметив, что на данном направлении бойцы ВСУ массово сдаются в плен.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 августа Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ в минувшие сутки освободили населённый пункт Новосёловка Первая в ДНР.

2 августа ведомство проинформировало, что на минувшей неделе в результате активных действий Центральной группировки войск были освобождены населённые пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в ДНР.

Российские подразделения заняли практически половину центрального района Волчанска, застроенного высотками, рассказал 3 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

Специальная военная операция может завершиться до конца 2024 года, для этого есть все предпосылки, ведь российские подразделения почти ежедневно освобождают всё новые населённые пункты, отмечал также Алаудинов.

Глава ДНР Денис Пушилин в июне заявил, что российская армия освободила от ВСУ свыше 60% территории региона. Он уточнил, что украинские войска пока продолжают оккупировать несколько крупных городов республики — Красноармейск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Славянск, а также ряд небольших населённых пунктов.