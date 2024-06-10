Донецк, 10 июня, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Усилиями российских военных освобождено более 60% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Освобождено более 60% республики, если брать просто в территориальном выражении», — сказал он.

По словам Пушилина, несколько крупных городов остаются в оккупации противника. Речь идёт о Красноармейске, Доброполье, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Славянске и ряде других небольших населённых пунктов.

Оставшаяся под контролем киевского режима территория ДНР подлежит освобождению в рамках конституционных границ региона, подытожил Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что российская армия с начала года освободила 880 кв. км, 47 населённых пунктов в Донбассе. Ускорение решения задач специальной военной операции возможно, но это повлечёт потери среди российских солдат, а забота об их жизнях и здоровье важнее, добавил глава государства.

Российские военнослужащие за три дня освободили село Рыжёвка, находящееся на границе с Курской областью. Такой же финал ожидает другие территории, временно контролируемые укрофашистскими и натовскими формированиями, подчеркнул отметил 9 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.