Харьков, Украина, 3 августа, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Российские подразделения заняли практически половину центрального района Волчанска, застроенного высотками, рассказал 3 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

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«До сих пор в Волчанске идут бои. Большая часть центра, которая непосредственно застроена высотными изданиями, она находилась под противником, на данный момент примерно половина этого участка уже находится под контролем бойцов Минобороны России», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, на некоторых участках противника удалось отодвинуть подальше от границы. «Ахмат» тоже находится на этом участке и совместно с другими подразделениями выполняет боевые задачи, уточнил Алаудинов.

Ранее он информировал, что украинские военные попали в засаду группы спецназа «Ахмат» на харьковском участке фронта в районе Волчанска. Генерал-майор особенно отметил группу командира «Аида», устроившую засаду группе украинских военных во время ротационных мероприятий.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля офис главы киевского режима Владимира Зеленского заявлял, что он прибыл под Волчанск Харьковской области и провёл награждение служащих сил специальных операций Украины.

Днём ранее, 28 июля, Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск ВС РФ «Север» нанесли удары по личному составу бригад ВСУ у Волчанска, Тихого и Великих Проходов, а также отразили контратаки противника у Волчанска и Глубокого Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении составили за сутки до 205 человек.

Командование ВСУ обещало взятым в ряды армии бывшим заключённым «поход на Белгород» сразу после возвращения Волчанска под контроль Киева, рассказал ранее пленный боец украинских войск Дмитрий Ромаев. По его словам, командиры обещали позволить бывшим арестантам грабить мирных жителей, заниматься насилием и «беспределом».