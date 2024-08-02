Москва, 2 августа, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Украинские войска за неделю потеряли до 13 570 бойцов в зоне проведения российской спецоперации, сообщил 2 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИА Регнум

Он уточнил, что в период с 27 июля по 2 августа в зоне действия российской воинской группировки «Север» Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 1755 бойцов. В числе уничтоженной военными ВС РФ техники — два танка, шесть боевых бронированных машин, 20 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены шесть полевых складов с боеприпасами для ВСУ.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ, трёх бригад теробороны, а также нацформированию «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, были отражены 12 контратак украинских штурмовиков.

Потери ВСУ за неделю в зоне ответственности группировки составили до 3605 бойцов, пять танков, восемь боевых бронированных машин, 66 автомобилей, 41 орудие полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц западного и украинского производства. Кроме того, уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 22 полевых склада с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, потери ВСУ составили до 4020 бойцов, два танка, десять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 68 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов.

В результате активных действий группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики (ДНР). ВСУ за неделю потеряли до 2635 бойцов, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две универсальные пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 905 бойцов, танк, шесть боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии.

В зоне действия группировки войск «Днепр» украинские войска потеряли до 650 бойцов, три боевые бронированные машины, 31 автомобиль, 14 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и девять полевых складов с боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, командующий объединёнными силами ВСУ генерал Андрей Гнатов заявил, что для украинской армии сложилась тяжёлая ситуация по всей линии фронта. Он отметил, что идут тяжёлые бои разной интенсивности, очень сложная обстановка наблюдается на покровском, кураховском, купянском и торецком направлениях, возле Часова Яра и в Волчанске.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне назвал сложной ситуацию на северском направлении в Донбассе из-за интенсивности боёв. Он отметил, что ожесточённые бои также идут на купянском направлении в районе Макеевки, Песчаного и Стельмаховки.