Москва, 4 августа, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ в минувшие сутки освободили населённый пункт Новосёловка Первая в ДНР, сообщило 4 августа Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Также подразделения группировки нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах Воздвиженки, Торецка, Николаевки, Дружбы и Розовки ДНР и отразили контратаку штурмовой группы противника, сказано в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

«Потери противника за сутки (в зоне ответственности группировки «Центр». — Прим. ред.) составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра М113 производства США, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — отметило Минобороны.

Кроме того, подразделения группировки уничтожили в минувшие сутки склад ракетно-артиллерийского вооружения противника, сказано в сообщении.

Также 4 августа ведомство сообщило, что в минувшие сутки средства ПВО РФ сбили самолёт Су-27 воздушных сил Украины. В тот же период была поражена радиолокационная станция ЗРК Patriot. Общие потери ВСУ за сутки составили до 1810 человек.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа Минобороны проинформировало, что на минувшей неделе в результате активных действий группировки войск «Центр» были освобождены населённые пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в ДНР.

ВСУ за указанный период потеряли в зоне ответственности Центральной группировки до 2635 бойцов, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две универсальные пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США.