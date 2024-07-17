Москва, 17 июля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Специальная военная операция может завершиться до конца 2024 года, для этого есть все предпосылки, заявил 17 июля заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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Почти каждый день российские войска освобождают всё новые населённые пункты, отметил Алаудинов в эфире «Первого канала».

«Победить нас на передовой они не в состоянии. На передовой наши войска двигаются каждый день, освобождая по одному населённому пункту, через день. При любом раскладе мы освобождаем населённые пункты и движемся вперёд», — сказал Алаудинов.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля президент России Владимир Путин отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также президент исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

В июне российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В Кремле и МИД ранее неоднократно отмечали, что пока киевский режим отказывается выполнять требования, поставленные перед началом проведения специальной военной операции, СВО будет продолжаться.