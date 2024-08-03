Каракас, 4 августа, 2024, 01:30 — ИА Регнум. По улицам Каракаса 3 августа маршем прошли тысячи сторонников избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Участники акции высказывались за мир в стране и праздновали победу главы государства.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

«Каждый раз, когда в любой стране происходят выборы, на которых левые либо побеждают, либо вот-вот победят, немедленно вмешивается империализм. В Венесуэле мы сопротивляемся атакам империализма и его приспешников на протяжении 25 лет», — рассказал «РИА Новости» участник митинга, первый вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Диосдадо Кабельо.

Сторонники Мадуро собрались возле президентского дворца Мирафлорес где, люди организовали импровизированный концерт, исполняя патриотические песни. Также участие в манифестации приняли байкеры.

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Педро Инфанте отметил, что политика не может опираться на насилие. Поэтому марш организовали в поддержку мира и стабильности, добавил он.

Мероприятие завершилось без инцидентов и нарушений правопорядка.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента страны. Действующий лидер государства Николас Мадуро, руководивший Венесуэлой два срока подряд, был объявлен победителем на выборах. Оппозиция отказалась признать его победу, после чего в Каракасе начались протесты.

Законодатели США и ЕС с угрозами призвали Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы. По их утверждению, он якобы фальсифицировал результаты выборов в стране.

Член делегации Совета Федерации, депутат Государственной думы Алексей Волоцков заявил, что протесты в Каракасе после победы Мадуро финансируются из США. В них вовлекают молодых, хулигански настроенных людей, которые стремятся устроить разгром, «что-то разбить и вытащить», указал он.