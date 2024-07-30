Каракас, 30 июля, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Протесты в Каракасе после прошедших выборов президента, на которых победил действующий глава Николас Мадуро, однозначно финансируются из США. Такое мнение высказал «РИА Новости» член делегации российских наблюдателей, депутат Государственной думы Алексей Волоцков.

Carlos Diaz Протестующие на памятнике Симону Боливару. Каракас, Венесуэла

Вашингтон, по словам депутата, имеет в Венесуэле свои интересы и накачивает оппозицию.

«Это однозначно финансирование из-за рубежа, и такие радикальные взгляды молодых, хулигански настроенных людей, которые, может, ищут в этом вопросе экономическую выгоду — какое-то имущество забрать, что-то разбить и вытащить», — считает Волоцков, отмечая, что главная роль отводится Соединённым Штатам.

Наблюдатель стал очевидцем разгрома. Так, несколько человек догнали полицейского на мотоцикле, сбили его и забрав мотоцикл, уехали на нём.

«Это ещё раз доказывает, что здесь имущественная, экономическая составляющая. Грабеж и бандитизм, умноженный на поддержку, лозунги и финансирование, — те беспорядки, которые в данный момент мы наблюдаем в Каракасе», — добавил Алексей Волоцков.

Как сообщало ИА Регнум, Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай выразили глубокую обеспокоенность ходом президентских выборов в Венесуэле и потребовали полного пересмотра результатов с присутствием независимых наблюдателей для обеспечения уважения воли жителей республики. Совместное заявление государств приводится на сайте правительства Гватемалы.

Венесуэла отзывает своих дипломатов из стран Латинской Америки, где не признали результаты переизбрания президентом Николаса Мадуро, заявили 29 июля в МИД южноамериканской страны. Венесуэла будет противостоять любым действиям, угрожающим мирному сосуществованию, подчеркнули дипломаты.

После подсчёта 80% бюллетеней действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро опередил ближайшего соперника, кандидата от оппозиционного альянса «Единая демократическая платформа» Эдмундо Гонсалеса, на 7%. За Мадуро было отдано 51,2% голосов, а за Гонсалеса — 44,2% голосов.

На улицы Каракаса 29 июля вышли сотни вооружённых палками людей, у части митингующих в руках бутылки с зажигательной смесью. Участники акции разбрасывали и жгли мусор посреди проезжей части. Кроме того, прозвучало несколько выстрелов. В числе пострадавших 23 военных.