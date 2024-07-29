Каракас, 30 июля, 2024, 02:10 — ИА Регнум. В историческом центре Каракаса после выборов президента Венесуэлы начались столкновения между полицией и протестующими. Также во время протестов прозвучали выстрелы.

pedrucho Протесты в Венесуэле

На улицы Каракаса, по данным «РИА Новости», вышли сотни вооружённых палками людей, у части митингующих в руках бутылки с зажигательной смесью. Большинство демонстрантов скрыло лица платками и банданами. Участники акции разбрасывают и жгут мусор посреди проезжей части. Кроме того, прозвучало несколько выстрелов. Большая группа протестующих попыталась убежать с открытых мест.

Для разгона манифестантов на ряде улиц полиция применила слезоточивый газ. У президентского дворца Мирафлорес дежурит бронетехника.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента страны. Председатель Национального избирательного совета Боливарианской Республики Элвис Аморосо заявил, что после подсчета 80% бюллетеней Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы с общим числом более 5,15 млн голосов, что эквивалентно 51,20%. По предварительным результатам голосования, всего в выборах главы Венесуэлы приняли участие 59% избирателей. Основной конкурент Мадуро, кандидат от оппозиционного альянса «Единая демократическая платформа» Эдмундо Гонсалес получил более 4,44 млн голосов, или 44,2%. За остальных восемь кандидатов проголосовали в целом всего 4,6% избирателей.

Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро намекнул на его победу, предложив дождаться официальных данных Национального избирательного совета, так как нужно уважать законы Венесуэлы и её конституцию.

Власти Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая не признали результаты переизбрания президентом Николаса Мадуро. В связи с этим Каракас отзовёт своих дипломатов из этих стран, заявили в МИД Венесуэлы. В ведомстве подчеркнули, что правительство оставляет за собой право принятия политических и юридических мер для гарантий защиты права на самоопределение.