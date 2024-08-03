Тель-Авив, Израиль, 3 августа, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Израильская армия ликвидировала ударом с воздуха полевого командира шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, сообщается 3 августа в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Hussein Malla/AP/TASS

«Этим утром израильские ВВС ликвидировали полевого командира «Хезболлы» Али Назиха Абед Али в районе Базурия на юге Ливана», — сказано в сообщении.

В армии Израиля подчеркнули, что он был вовлечён в террористическую деятельность, а его уничтожение представляет собой «значительный удар» по возможностям «Хезболлы» в южной части Ливана.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения.

Согласно заявлению израильской армии, при ударе был ликвидирован второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр в результате целенаправленной и основанной на разведданных операции.

В ночь на 2 августа ЦАХАЛ и ливанское движение «Хезболла» обменялись массированными авиаударами. Представители армии Израиля утверждали, что Ливан выпустил множество снарядов на территорию еврейского государства. Часть из них перехватили, остальные упали на открытой местности. По предварительной информации, пострадавших не было.

В ответ Израиль нанёс авиаудар по пусковой установке на юге Ливана, с которой проводился обстрел. Также израильтяне атаковали два объекта «Хезболлы» у населённых пунктов Рамия и Рмейш.

Президент США Джо Байден по телефону заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в готовности США защищать Израиль от всех угроз со стороны Ирана, ХАМАС, «Хезболлы», хуситов и кого-то бы то ни было.