Москва, 3 августа, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Уроженец Урюпинска Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля военнослужащего в Москве, интересовался украинским происхождением и в соцсетях писал свою фамилию на украинский манер. Об этом его родители рассказали в опубликованном 2 августа интервью RT.

По их словам, среди предков Евгения есть украинские переселенцы, которые перебрались в Россию ещё при Екатерине II. С детства Евгений знал о семейных традициях, пришедших с Украины, запомнил украинские словечки.

«Наверное, эта национальная принадлежность ему тогда и понравилась. Во время учёбы в институте он пытался выяснить, откуда конкретно происходит род Серебряковых», — отметили родители Евгения.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля в одном из жилых дворов Москвы взорвался легковой автомобиль, водитель которого получил ранение ног.

Следствие возбудило уголовное дело. Силовики установили личность подозреваемого, им стал Евгений Серебряков. Суд заочно арестовал его.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что мужчина сбежал в Турцию, где его задержали. В поимке Серебрякова участвовали турецкая разведка, Европол, управление по борьбе с терроризмом и департамент региональной полиции.

В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. В ходе допроса он признался, что действовал по указанию СБУ, а после теракта намеревался из Турции отправиться на Украину для получения украинского гражданства.