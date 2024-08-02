Лондон, 2 августа, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц согласился освободить приговорённого в ФРГ к пожизненному сроку офицера спецслужб РФ Вадима Красикова после разговора с президентом США Джо Байденом, пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США

Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден

Издание уточняет, что сделка была заключена после телефонного разговора между Байденом и Шольцем в январе. Вашингтон, по данным FT, понимал, что обмен станет возможным только в том случае, если Германия согласится включить в список Красикова, однако Берлин долгое время исключал этот вариант.

«Ради вас я сделаю это», — сказал канцлер ФРГ американскому президенту во время телефонных переговоров.

Как передавало ИА Регнум, Вадим Красиков вернулся в Россию в рамках масштабного обмена с американцами. Он был осуждён пожизненно за убийство террориста Зелимхана Хангошвили. Кроме офицера, на Родину вернулись ещё семь находившихся в заключении на Западе россиян.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с прибывшими по обмену россиянами в аэропорту Внуково заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, получат госнаграды.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Красиков является сотрудником ФСБ, ранее он служил в «Альфе» вместе с сотрудниками охраны президента России.