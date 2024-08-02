Москва, 2 августа, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков вернулся в Россию в рамках масштабного обмена.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Вадим Красиков

Кроме него на Родину вернули ещё семерых заключённых на Западе россиян.

В Германии в декабре 2021 года Красикова приговорили к пожизненному заключению за убийство террориста, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Россия неоднократно запрашивала у США обмена осужденного в ФРГ Красикова.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа ФСБ опубликовала видео с россиянами, которых освободили в рамках обмена заключёнными со странами Запада. Все, в том числе дети, сели в самолёт в турецкой Анкаре.

Всего в Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись 10 человек. По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе, пообещав представить их к госнаградам.