Москва, 2 августа, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Киевский режим из года в год устраивает теракты против гражданского населения Донбасса за счёт поддержки США, которые в это же время радеют за «права человека и борьбу с терроризмом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар дрона-камикадзе ВСУ по рынку в Донецке.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Прицельный удар. По людям. Из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения. И вот на этот терроризм против мирных жителей и даёт деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о «правах человека и борьбе с терроризмом»», — написала дипломат в Telegram-канале.

Вместе с этим Захарова выразила уверенность, что западные правозащитники и международные организации проигнорируют очередной удар ВСУ по мирным жителям. Представитель МИД добавила, что для неё настоящими правозащитниками являются участники спецоперации.

«Они по-настоящему, ценой собственных жизней отстаивают право на жизнь», — отметила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа ВСУ ударили дроном-камикадзе по рынку в Донецке. По предварительным данным, в результате удара пострадали семь мирных жителей.

2 августа ВСУ при помощи дрона атаковали развозивший хлебобулочные изделия в Горловке автомобиль. После обстрела транспортного средства его водитель остался жив.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с раннего утра украинские боевики атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, пострадали два человека.