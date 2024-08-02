Донецк, 2 августа, 2024, 13:43 — ИА Регнум. По предварительным данным, в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) дроном-камикадзе по рынку в Донецке пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Донецкое агентство новостей

По предварительным данным, пострадали семь человек, двое из них в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа ВСУ при помощи дрона атаковали развозивший хлебобулочные изделия в Горловке автомобиль. После обстрела транспортного средства его водитель остался жив.

30 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что в результате обстрела украинскими боевиками села Малые Копани пострадал ребёнок. Глава области добавил, что ребёнок был госпитализирован.

Ранее и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что в ходе массированного обстрела города погиб мирный житель, а ещё 11 человек получили ранения. Также в результате атаки в Никитовском районе Горловки в результате атаки были повреждены объекты инфраструктуры, в том числе многоквартирные и частные дома.