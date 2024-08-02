Шебекино, Белгородская область, 2 августа, 2024, 08:05 — ИА Регнум. С раннего утра украинские боевики атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, пострадали два человека. Об этом 2 августа в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

https://t.me/vvgladkov Атака ВСУ в Белгородской области

Так, в Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в больницу Белгорода.

В селе Ржевка беспилотник ударил по частному жилому дому. Мужчина получил осколочные ранения лица. Медпомощь ему оказали на месте, от госпитализации пострадавший отказался. В доме пробило кровлю и выбило окна.

В этом же населённом пункте в результате ещё одной атаки БПЛА зафиксировали повреждения кровли одного из домов и гаража. После детонации третьего дрона в гараже начался пожар. Возгорание ликвидировали.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на территорию частного домовладения в Шебекино. Од удара выбило окна. Также была повреждена стена надворной постройки и посечён забор. Два FPV-дрона атаковали частный сектор в селе Нежеголь Шебекинского городского округа. Ещё один украинский дрон ударил по селу Илек-Пеньковка Краснояружского района. В результате детонации беспилотника загорелся частный дом. Обошлось без пострадавших.

Ночью 2 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников ВСУ. Два украинских БПЛА самолётного типа ликвидировали в Курской области, четыре — в небе над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.