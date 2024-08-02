Донецк, 2 августа, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) снова атаковали при помощи дрона развозившую хлеб в Горловке машину. Об этом сообщил учредитель предприятия «Мир Хлеба» Руслан Богданов.

Telegram-канал компании «Урожай» Руслана Богданова

«Сегодня, 2 августа 2024 года, автомобиль попал под обстрел украинского беспилотника в Горловке. Водитель жив, ему оказывается медицинская помощь», — передаёт слова Богданова Донецкое агентство новостей.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущая атака на развозившую хлебобулочные изделия машину произошла 20 июля. В ходе неё ВСУ также использовали беспилотник. Богданов назвал инцидент очередным варварским терактом ВСУ, направленным против мирных граждан — тружеников Донбасса.

Ранее и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что во время массированного обстрела города погиб мирный житель, а ещё 11 человек получили ранения. Кроме того, в Никитовском районе Горловки в результате атаки были повреждены объекты инфраструктуры, в том числе многоквартирные и частные дома.