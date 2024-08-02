Москва, 2 августа, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 августа провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ

Совещание прошло по видеосвязи. Участники встречи обсудили вопросы международной повестки.

«У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающихся нашей страны, наших интересов. Докладчики, соответственно, министр иностранных дел (Сергей Лавров — Прим. ред.) и директор Службы внешней разведки (Сергей Нарышкин — Прим. ред.)», — сказал президент в начале совещания.

Постоянные члены Совбеза, помимо запланированных к обсуждению вопросов, также остановятся «на самых актуальных событиях последнего времени», добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля президент обсудил с постоянными членами Совбеза «вопросы, связанные с обеспечением внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий». Основным докладчиком выступил директор ФСБ Александр Бортников.

25 июля Путин на острове Валаам встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с двусторонними отношениями, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

31 июля в Кремле прошла встреча главы российского государства с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Путин заявил, что торгово-экономические связи двух стран успешно развиваются, и выразил надежду, что этот процесс продолжится.