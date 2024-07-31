Москва, 31 июля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Торгово-экономические связи России и Индонезии развиваются успешно, товарооборот за последние годы увеличился вдвое, заявил 31 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с индонезийским лидером Правово Субианто в Москве.

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«Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и события, которые происходят вокруг России и связаны с ней. Все-таки у нас растет товарооборот, за последние годы он вырос в два раза», — заявил на встрече глава российского государства.

Путин подчеркнул, что рост товарооборота — хорошая тенденция, и выразил надежду, что этот тренд продолжится.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля Субианто прибыл в Москву на переговоры с Путиным. В ходе встречи в расширенном составе министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Москва рассматривает Индонезию как одного из важнейших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Индонезия является одним из ключевых партнёров России в АТР и вместе с Москвой выступает за многополярный мир.