Москва, 19 июля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 июля по видеосвязи проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

Павел Быркин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Основным докладчиком на совещании будет директор ФСБ Александр Бортников, отметил глава государства в начале совещания.

«Обсудим некоторые вопросы, связанные с обеспечением внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля Владимир Путин в ходе оперативного совещания обсудил с постоянными членами Совбеза дополнительные меры обеспечения работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.

28 июня постоянные члены Совета безопасности обсудили вопрос о дальнейших шагах России в отношении одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу и Азию на учения, при этом неизвестно, были ли системы вывезены, отметил президент. России в любом случае нужно на это реагировать, добавил Путин.