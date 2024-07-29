Москва, 29 июля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. На встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждались все вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Об этом в ходе брифинга заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Александр Лукашенко

«У нас очень многопрофильные отношения, неизбежны рабочие моменты, которые решаются нашими правительствами», — отметил он.

«Обсуждались все вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Естественно, это и торгово-экономическое сотрудничество, это и вопросы безопасности», — отметил он, добавив, что таким образом президенты проговорили весь спектр двусторонних отношений.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Путин встретился с Лукашенко на острове Валаам, который расположен в северной части Ладожского озера в Республике Карелии. Главы государств посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери. В ходе неформальных переговоров Путин и Лукашенко обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития белорусско-российских отношений.