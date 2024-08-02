Москва, 2 августа, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Идея Кишинёва признать послевоенный голод в Молдавии в 1946–1947 годах геноцидом является лицемерием и издевательством над историей, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Каким же наглым лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом! Любому мало-мальски образованному человеку известно, в каком состоянии находилась экономика СССР после окончания войны», — прокомментировал Медведев в соцсети «ВКонтакте» соответствующее предложение спикера парламента Молдавии Игоря Гросу.

Медведев добавил, что молдавские власти пытаются обернуть трагедию в фарс, «обеляя её истинных виновников».

По словам Медведева, Кишинёв, возлагая на СССР вину за голод 1940-х, идёт по пути Украины. По его словам, всё это является звеньями одной цепи — «фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти».

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Гросу заявил, что молдавские депутаты рассматривают возможность признать голод 1946–1947 годов геноцидом по примеру «голодомора» на Украине. Также он заявил, что гражданам Молдавии следует назвать себя румынами, если они хотят, чтобы их взяли в «большую семью Евросоюза».

Лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор в свою очередь заявил, что прозападные политики, добиваясь признания геноцидом голода в 1946–1947 годах в Молдавии, цинично пытаются отвлечь внимание от политических провалов действующей власти.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов заявил ИА Регнум, что геноцид советского народа — это крупнейшее преступление в истории человечества, а Запад пытается переписать историю.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Молдавии Майя Санду проводит политику, сопоставимую с экспериментами над национальностью и языком людей в Третьем рейхе.