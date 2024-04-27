Кишинёв, 27 апреля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Молдавским гражданам следует назвать себя румынами, если они хотят принятия в «большую семью ЕС». Об этом спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил в эфире телеканала TVR Moldova.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

Он отметил, что является гражданином Молдавии, но говорит по-румынски. Население страны — румыны, их язык румынский, это чётко прописано в конституции, и поддаваться влиянию не следует, добавил политик.

«Это нужно сказать гордо, чтобы показать, что мы знаем, кто мы, если мы хотим, чтобы нас приняли в большую семью ЕС», — подчеркнул Гросу.

Спикер указал на важность участия в переписи населения, которая началась в стране 8 апреля. Жителям страны следует в числе прочего указать в анкете свою национальность и родной язык.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выступил в поддержку идеи объединения с Молдавией. По его словам, страны могут объединиться внутри Евросоюза или найти другой путь. Чолаку также назвал жителей Молдавии румынами.