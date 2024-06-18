Москва, 18 июня, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Геноцид советского народа — это крупнейшее преступление в истории человечества, а Запад стремительно пытается в последние годы переписать историю, заявил ИА Регнум политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

Национальный архив Карелии

18 июля в Госдуму был внесён законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Инициатива призвана устранить историческую несправедливость, закрепив положения об увековечении памяти мирных жителей, пострадавших от геноцида, наряду с защитниками Отечества.

«Важно понимание того, что геноцид советского народа это крупнейшее преступление в истории человечества. Многие забывают о том, что большинство погибших советских граждан это не военнослужащие, это мирные люди, убитые фашистами», — подчеркнул в беседе с ИА Регнум политолог.

Он напомнил, что Россия сталкивается с широкомасштабной кампанией по фальсификации истории и искажению исторической правды, которая активно проводится Западом и в рамках которой буквально, правда становится ложью и всё интерпретируется абсолютно исходя из ложных посылов.

«Есть резолюция Европарламента от 2019 года, 19 сентября, в которой фактически Советский Союз приравнен к фашистской Германии. Есть множество слов, сказанных, в том числе лидерами западного сообщества, а также известными учеными, экспертами, политиками, которые фактически нивелируют подвиг советского солдата и те неисчислимые жертвы, которые понес советский народ. Предпринимается максимум усилий западным европейским сообществом по обелению нацистов и их пособников, что, в общем-то, неудивительно, поскольку нацисты всех мастей напали на Советский Союз, совершали военные преступления, массово совершали военные преступления не только немецкие фашисты, но и представители всех других стран Европы», — сказал Шаповалов.

Он также напомнил, что совсем недавно финский президент Александр Стубб, заявил о «вторжении» России в страну во время Второй мировой войны, забыв совершенно о той политике сегрегации, расовой сегрегации и создании концлагерей, которые были характерны для Финляндии в 1941 году. Французская дивизия «Шарлемань» на подступах к Москве, испанская «Голубая дивизия» на подступах к Ленинграду, дивизия СС «Галичина» и прочие, все представители указанных стран запятнали себя преступлениями против человечности, указал политолог.

В этом отношении очень важно не просто сохранение исторической памяти, а наказание преступников, считает Шаповалов.

«Действия, которые совершены нацистами и их пособниками, это геноцид — именно так квалифицирует российский суд эти действия абсолютно правомерно. В настоящий момент уже принято свыше 10 определений, решений отдельных судебных инстанций в России в отношении конкретных преступлений фашистов и их пособников. Очевидно, есть необходимость придания этому процессу общеюридической, системной формы», — добавил Владимир Шаповалов.

В России уже 19 вынесено судебных решений, признающих геноцидом преступления нацистов и их союзников против мирного советского населения, в результате которого пострадало порядка 4 млн человек. Судебные процессы ещё продолжаются.