Москва, 9 мая, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду проводит политику, сопоставимую с экспериментами над национальностью и языком людей в Третьем рейхе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

EPA/ТАСС Президент Молдавии Майя Санду

Она привела в качестве примера принуждение газетчиков к использованию другого шрифта. В Третьем рейхе полагали, что чистокровным арийцам — людям с определённой формой черепа и чертами лица — должны соответствовать даже буквы в газетах.

«Шрифт — я имею в виду именно использование такого этнокультурного компонента, шрифт газет должен был соответствовать вот этому представлению об арийцах. Чёткое деление людей по категориям. Конечно, евгеника, которая тогда набрала оборот», — приводит слова Захаровой Lenta.ru.

Кроме того, добавила дипломат, Санду буквально переписала молдавский народ, обводя нужные кружочки. Ненужное «вычеркнули, закрасили и выбросили». В 2023 году президент одобрила постановление парламента о замене государственного языка с молдавского на румынский.

По мнению Захаровой, Запад проплачивает, а Санду проводит в Молдавии «эти же самые нациствующие идеи». Её действия сопоставимы с политикой Третьего рейха или с решениями покидавших Африку колонизаторов, которые проводили границы по линейке на карте, обрекая людей в будущем на кровопролитные конфликты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее молдавские власти напомнили, что в стране запрещено ношение георгиевской ленты. Весной 2022 года полицейские штрафовали тех, кто надел её во время празднования Дня Победы.

Президент Молдавии Майя Санду 9 мая 2023 года в ходе церемонии возложения цветов к Вечному огню в Кишинёве заявила, что в этот день отмечает не День Победы, а «День мира». Она сообщила, что почтила память погибших во Второй мировой войне, не уточнив, какую сторону имеет в виду.

В апреле 2024 года сообщалось, что минобороны Молдавии отказалось выделить почётный караул, салютную команду и военный оркестр для церемонии перезахоронения советских воинов, погибших при освобождении республики от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Участникам шествия «Бессмертный полк» в 2024 году не позволили собраться в Кишинёве на главной площади города.