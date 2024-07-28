Молдавия, 28 июля, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Молдавские депутаты рассматривают возможность признать голод 1946–1947 годов геноцидом по примеру «голодомора» на Украине. Об этом в эфире телеканала TVR Moldova заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

РИА Новости/ Алексей Никольский

«У нас есть такая дискуссия и есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию и чтить эти трагические события, но и выйти с такой инициативой», — заявил он.

По разным оценкам из-за голода в Молдавии в послевоенные 1946–1947 годы скончалось от 70 до 200 тысяч человек.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании «голодомора» в 1932–1933 годах «геноцидом украинского народа». Российская сторона не признает понятия «голодомор», а также массовый голод 30-х годов на Украине как целенаправленный геноцид.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов заявил ИА Регнум, что геноцид советского народа — это крупнейшее преступление в истории человечества, а Запад пытается переписать историю. Он напомнил, что Россия сталкивается с широкомасштабной кампанией по фальсификации истории и искажению исторической правды, которая активно проводится странами Запада.