Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Тело ещё одного ребёнка достали из-под завалов рухнувших подъездов в Нижнем Тагиле. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

TASS /Xinhua/ABACA

Общее число погибших в результате взрыва и последующего частичного обрушения пятиэтажки возросло до пяти.

Накануне из-под завалов извлекли 15 человек, в том числе семерых детей разного возраста. Самому младшему из них — три месяца.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту Владимиру Путину о ситуации на месте трагедии.