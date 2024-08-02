Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 07:34 — ИА Регнум. За сутки поисково-спасательных работ в Нижнем Тагиле на месте частично обрушившегося многоэтажного дома из-под завалов вытащили 15 человек, в том числе семь детей разного возраста, самому маленькому три месяца. Подробности сообщили в МЧС РФ.

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«К сожалению, извлечены тела четверых погибших. На месте происшествия психологи оказали 24 раза помощь нуждающимся, 60 обращений поступило на телефон горячей линии, вывезено более 400 тонн строительного мусора».

В спасении жильцов задействованы кинологи с собаками, всего 550 специалистов и 74 единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. От ударной волны были выбиты стёкла в соседних домах.

В больницы из-под завалов доставлено десять человек, в том числе пять детей. Некоторые из жильцов находятся в тяжёлом состоянии.

Президенту России Владимиру Путину губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о ситуации на месте трагедии в Нижнем Тагиле. Спасатели продолжают доставать из руин живых людей.

Работы продолжаются.