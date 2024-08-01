Дело возбудили после взрыва и обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле
Уголовное дело возбудили после взрыва и обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле
Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщили 1 августа в региональном главке СКР.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на место происшествия направлена усиленная следственная группа в составе наиболее опытных следователей и криминалистов СК России.
В настоящее время проводится фиксирование и изъятие вещественных доказательств, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз. По уголовному делу допрашиваются свидетели, истребуется документация о том, проводилось ли ранее обследование жилого дома, выполняются иные необходимые следственные действия.
Как передавало ИА Регнум, обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле произошло после взрыва, предположительно, газового баллона. В МЧС уточнили, что разрушены первый и второй подъезды пятиэтажки, из-под завалов извлекли живыми троих человек. По последним данным, пострадали семь человек.
На месте инцидента работают пять бригад скорой помощи. Медицинские работники оказывают пострадавшим необходимую помощь и госпитализируют их в больницы. Кроме того, на место происшествия экстренно вылетели два вертолёта (детской и взрослой реанимации), мобильный медицинский комплекс и бригада специалистов.
Под завалами могут ещё находиться люди. По данным оперативных служб, в результате взрыва разрушено около 15 квартир.
На территории Дзержинского района Нижнего Тагила после обрушения в жилом доме введён режим ЧС.