Москва, 1 августа, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о ситуации на месте трагедии в Нижнем Тагиле. Об этом журналистам вечером 1 августа сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Разговор Путина и Кувайшева состоялся по телефону. Губернатор подробно рассказал о работе оперштаба, созданного после частичного обрушения жилого дома, об организации пунктов временного размещения, оказываемой пострадавшим помощи.

«Все обеспечиваются необходимыми социальными услугами», — передал слова Кувайшева Песков.

Как сообщало ИА Регнум, квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. От ударной волны были выбиты стекла в соседних домах.

По предварительным данным, погибли два человека, пострадали 12, в том числе шестеро детей. Под завалами могут находиться ещё 16 человек.

Спасатели продолжают доставать из руин живых людей. Так, вечером 1 августа сотрудники МЧС спасли пожилую женщину из-под завалов.