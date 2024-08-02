Севастополь, 2 августа, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Оперштаб и пиротехники в Севастополе приняли решение эвакуировать жителей, чтобы безопасно убрать часть сбитой ракеты ATACMS, которую после обследования обнаружили на техническом этаже многоэтажки по улице Симонка. Подробности сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Как пояснил губернатор, на крышу 9-этажного дома упали не части беспилотников, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS, которая пробила крышу и застряла на техническом этаже. По этой причине никто не пострадал.

«На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения. После того как спецслужбы закончат работы — все смогут вернуться домой». — заверил Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе ночью 2 августа была оцеплена часть проспекта Генерала Острякова из-за множества разбросанных на дороге суббоеприпасов от сбитой вражеской ракеты ATACMS.

Российские средства ПВО сбили более четырёх воздушных целей ВСУ, которые, по предварительной информации, были начинены поражающими металлическими элементами. Михаил Развожаев уточнил, что часть от сбитой ракеты упала на газон и перебила линию электропередачи в районе улицы Острякова. Другие обломки обнаружили на улице Хрусталёва, на Неглинной часть ракеты упала во дворе частного дома, на улице Морских пехотинцев — перед домом.

Упавшую в Севастополе часть сбитой украинской ракеты ATACMS могут уничтожить на месте, если пиротехники сделают заключение, что перевезти её невозможно.