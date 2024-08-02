Севастополь, 2 августа, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Упавшую в Севастополе часть сбитой украинской ракеты ATACMS могут уничтожить на месте, если пиротехники сделают заключение, что перевезти её невозможно. Об этом 2 августа сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев В Севастополе

«Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности», — написал Развожаев.

Он заверил, что все проживающие рядом в домах, будут оповещены дополнительно, если понадобится на время им покинуть свои квартиры.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе ночью 2 августа была оцеплена часть проспекта Генерала Острякова из-за множества разбросанных на дороге суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS.

Российские военные сбили более четырёх воздушных целей ВСУ, которые, по предварительной информации, были начинены поражающими металлическими элементами. Михаил Развожаев уточнил, что часть от сбитой ракеты упала на газон и перебила линию электропередачи в районе улицы Острякова. Другие обломки обнаружили на пешеходном переходе улицы Хрусталёва, на Неглинной часть ракеты упала во дворе частного дома, на улице Морских пехотинцев — лежала перед домом.