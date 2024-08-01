Севастополь, 2 августа, 2024, 02:54 — ИА Регнум. В Севастополе российские военные ночью 2 августа сбили более четырёх воздушных целей ВСУ, которые, по предварительной информации, были начинены поражающими металлическими элементами. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Часть от сбитой ракеты упала на газон и перебила линию электропередачи в районе улицы Острякова. Другие обломки обнаружили на пешеходном переходе улицы Хрусталёва, на Неглинной часть ракеты упала во дворе частного дома, на улице Морских пехотинцев — лежит перед домом.

Фрагменты сбитых беспилотников нашли в районе улицы Симонка и на крыше дома на улице Пилипенко.

Также горожане сообщили об упавших металлических фрагментах на улицах Романова, Победы и Горпищенко.

Все службы перевели на усиленный режим работы. Сведения о пострадавших не поступали.

По предварительной информации, угроза атаки БПЛА сохранится в течение всей ночи. указал Развожаев.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать мирное население России. В ночь с 22 на 23 июля губернатор Севастополя сообщал об отражении массированной атаки дронов ВСУ на город. Михаил Развожаев отмечал, что российские военные смогли перехватить более 15 БПЛА.

Фрагменты одного из сбитых дронов упали на территории садоводческого товарищества (СНТ) и разбили стекло грузового автомобиля. Обломки другого БПЛА упали рядом с домом в районе ещё одного СНТ. Развожаев добавил, что ни один объект в городе не пострадал.