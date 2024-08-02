Севастополь, 2 августа, 2024, 04:33 — ИА Регнум. В Севастополе ночью 2 августа оцепили часть проспекта Генерала Острякова из-за множества разбросанных на дороге суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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Жителей, проживающих в районе проспекта Генерала Острякова, 242, корпус 2, призвали не покидать квартиры, плотно закрыть окна и не подходить к ним.

На месте развернули оперативный штаб. Также работают службы разминирования, которые примут решение о возможности транспортировки части сбитой ракеты для дальнейшего уничтожения на полигоне. По завершении всех работ жителей оповестят, когда можно будет выйти на улицу, заключил Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 2 августа в Севастополе российские военные сбили более четырёх воздушных целей ВСУ, которые, по предварительной информации, были начинены поражающими металлическими элементами. Глава города уточнил, что часть от сбитой ракеты упала на газон и перебила линию электропередачи в районе улицы Острякова. Другие обломки обнаружили на пешеходном переходе улицы Хрусталёва, на Неглинной часть ракеты упала во дворе частного дома, на улице Морских пехотинцев — лежала перед домом.

Михаил Развожаев предупредил, что угроза атаки БПЛА в Севастополе сохранится в течение всей ночи.