Москва, 1 августа, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Следователи попросили Лефортовский суд Москвы арестовать троих мужчин по статье о государственной измене, среди них, предположительно, бывший адвокат Илья Новиков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сообщается 1 августа в картотеке суда.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Дубинина А. С., Волобуева И. М., Новикова И. С.», — говорится в картотеке.

При этом детали дела не приводятся из-за грифа секретности.

Как передавало ИА Регнум, в 2002–2016 годах бывший адвокат выступал на телевизионном шоу «Что? Где? Когда». В 2021 году он переехал в Киев, а в 2022 году после начала российской спецоперации добровольно вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и принимал участие в боевых действиях. Он прошёл военную подготовку и занимался также пропагандистской работой.

В ноябре 2022 году Минюст признал Новикова иностранным агентом, а в декабре того же года МВД объявило его в розыск по статье УК РФ. В мае 2023 года Адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса российского адвоката.

В октябре 2023 года ФСБ возбудила в отношении Новикова уголовное дело о государственной измене. В декабре того же года ему заочно предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии.

11 июня 2024 года Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил Новикова к 8,5 года лишения свободы за распространение фейков о ВС РФ. 25 июля 2024 года Росфинмониторинг внёс Новикова в перечень террористов и экстремистов.