* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 июля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов бывшего адвоката Илью Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), следует из сообщения на сайте службы.

В списке указано, что Илья Сергеевич Новиков родился 11 февраля 1982 года в Москве. Его имя внесено в национальную часть перечня.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил Новикова к 8,5 года лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Обвинение ему было предъявлено заочно в декабре 2023 года. По данным следствия, в одном из интервью экс-адвокат сообщил заведомо ложную информацию о якобы причастности ВС России к убийствам мирного населения в Буче. В высказываниях Новикова также содержался мотив политической ненависти и вражды.

Ранее, в октябре 2023 года, ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении экс-адвоката. По данным спецслужбы, после начала российской спецоперации Новиков добровольно вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и принимал участие в боевых действиях. Он прошёл военную подготовку и занимался также пропагандистской работой.