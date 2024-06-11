* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 июня, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 8,5 годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии, сообщил 11 июня Telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

«Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок четыре года», — сообщила пресс-служба.

Также Новикова на четыре года лишат права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.

В суде отметили, что срок будет исчисляться с момента экстрадиции экс-адвоката на территорию России, либо с момента задержания на территории страны.

Новиков с 2021 года проживает в Киеве. После начала спецоперации он заявил о вступлении в ряды теробороны. Минюст 25 ноября 2022 года внёс экс-адвоката в реестр иноагентов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года бывшему адвокату Новикову заочно предъявили обвинение по статье о фейках об армии России. По данным следствия, экс-адвокат дал интервью, в котором публично под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче. В высказываниях Новикова также содержался мотив политической ненависти и вражды.

В феврале 2024 года Гагаринский суд Москвы объявил о заочном аресте Новикова по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. В отношении Новикова вынесли постановление об избрании заочного ареста сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации в Россию либо фактического задержания на территории страны.

Ранее, в октябре 2023 года, ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении экс-адвоката. Сотрудники ФСБ установили, что после начала спецоперации фигурант добровольно уехал из России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и принимал участие в их деятельности. Он прошёл военную подготовку, участвовал в боевых действиях, занимался пропагандистской работой.