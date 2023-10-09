* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 октября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении экс-адвоката Ильи Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Максим Блинов РИА Новости

«Федеральной службой безопасности РФ задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова Ильи Сергеевича к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», — сообщили в ЦОС.

Сотрудники ФСБ установили, что после начала спецоперации фигурант добровольно уехал из России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, до настоящего момента принимает участие в деятельности этих сил, он прошёл военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой.

По денному факту было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника).

Как передавало ИА Регнум, в отношении актрисы Лии Ахеджаковой начата проверка по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ после того, как в Германии она вышла на сцену с украинским флагом. Отмечается, что артистке может грозить либо штраф, либо административный арест. Ранее в соцсетях актриса призывала последовать её примеру и перевести деньги на нужды ВСУ. Комментируя вопрос о том, действительно ли она отправляет деньги Киеву, Ахеджакова заявляла, что ей запретили адвокаты высказываться на данную тему.

Ахеджакова обвинила неизвестных ей «провокаторов» в том, что они якобы «подсунули» ей флаг Украины во время спектакля в немецком Бремене.

ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в государственной измене. Дело будет рассмотрено военным судом в Москве. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения.

28 августа также сообщалось, что ФСБ предъявила обвинение бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке, гражданину России Роберту Шонову. По данным следователей, он собирал для США данные о ходе военной спецоперации на Украине.

Ранее в августе 2023 года в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ангарска, которого заподозрили в сборе сведений для разведки Украины. Подозреваемый, работник одного из производственных предприятий региона, собирал информацию и готовил фотоматериалы, которые характеризовали состояние предприятия и выпускаемой им продукции.