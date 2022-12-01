* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 1 декабря, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Адвокат Илья Новиков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявлен в розыск МВД России. Это 1 декабря следует из базы розыска ведомства.

News.kmvcity.ru Розыск!

«Новиков Илья Сергеевич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), 11 февраля 1982 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе розыска МВД России.

Отметим, Илья Новиков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) во время своей профессиональной деятельности защищал в суде таких лиц, как украинская летчица Надежды Савченко и режиссёр Олег Сенцов, помимо того он представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом в период с 2002 по 2016 год был постоянным игроком интеллектуального телевизионного шоу «Что? Где? Когда», с 2021 года переехал в Киев, а после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине объявил о вступлении в ряды теробороны киевских нацистов.