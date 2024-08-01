Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 12:07 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле один пострадавший находится в тяжёлом состоянии, а ещё трое в лёгкой степени тяжести. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав региона.

Администрация Нижнего Тагила

«Один человек госпитализирован, в тяжелом состоянии, находится в операционной, трое — в легкой степени тяжести», — уточнил сотрудник пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле произошёл взрыв газа. В пресс-службе МЧС России сообщили, что в результате произошедшего обрушились первый и второй подъезды пятиэтажки.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что в связи с инцидентом в городе введён режим чрезвычайной ситуации.

По данным источника ИА Регнум, пятиэтажный дом, в котором произошёл взрыв, не находился ранее в аварийном состоянии.