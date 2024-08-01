Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщает 1 августа Telegram-канал «112».

Соцсети

Одна из секций жилого дома на улице Сибирской полностью разрушилась в результате взрыва. На месте работают экстренные службы, данных о пострадавших пока нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905813" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилой многоэтажки

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в одном из многоэтажных жилых домов в Ульяновске произошёл взрыв, после чего начался пожар. Один из подъездов заволокло дымом. Из дома эвакуировали 20 человек. Возгорание, площадь которого составила 200 кв. м, потушили. По предварительной информации, причиной стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

В феврале 2023 года в пятиэтажном доме в Новосибирске обрушился подъезд. Причина случившегося — взрыв газа. В результате один человек погиб и девять получили травмы.

В ноябре 2023 года в Астрахани обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, сообщалось об одном погибшем. В областном управлении МЧС заявили, что жители дома перед его обрушением увидели большую трещину на фасаде и обратились к спасателям. Из здания успели эвакуировать 213 человек, в том числе 37 детей.