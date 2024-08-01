Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 11:07 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле в пятиэтажном доме, где взорвался газовый баллон, произошло повторное частичное обрушение. Об этом сообщили в оперативных службах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

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Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905821" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилой многоэтажки

«По уточненной информации, обрушились первый и второй подъезды. Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле произошёл взрыв газа. В ходе него одна из секций жилого дома, расположенного на улице Сибирской, полностью разрушилась.

В результате произошедшего следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.