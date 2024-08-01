Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до семи, пострадали в том числе пятеро детей, сообщил глава города Владислав Пинаев.

Администрация Нижнего Тагила

Два человека госпитализированы, написал Пинаев в своём Telegram-канале.

«По последним данным, пострадало 7 человек, из них 5 детей. Госпитализированы двое взрослых», — отметил глава города.

Для жителей в гостинице «Спортивная-1» организован временный пункт размещения, при необходимости будет открыт и второй пункт, добавил Пинаев.

Как передавало ИА Регнум, обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа после взрыва, предположительно, газового баллона. Разрушены два подъезда пятиэтажки, из-под завалов извлекли живыми троих человек.

Дом не был аварийным, а его капитальный ремонт был запланирован на 2032 год, сообщал источник ИА Регнум.

На месте инцидента работают пять бригад скорой помощи. Кроме того, к месту ЧП экстренно вылетели два вертолёта (детской и взрослой реанимации), мобильный медицинский комплекс и бригада специалистов.

Под завалами могут находиться люди. По данным оперативных служб, в результате взрыва разрушено около 15 квартир. На территории Дзержинского района Нижнего Тагила после обрушения в жилом доме введён режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.