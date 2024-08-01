Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Пятиэтажный дом, где взорвался газовый баллон, не был аварийным, а его капитальный ремонт был запланирован на 2032 год. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

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По данным источника, многоквартирный пятиэтажный жилой дом на улице Сибирской был построен в 1974 году. Его износ составлял 40%.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле произошёл взрыв газа. В результате ЧП произошло обрушение первого и второго подъездов пятиэтажки.

Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Представители МЧС уточнили, что в результате обрушения жилого дома пострадали восемь человек, четверо из них — дети. Ведомство также отметило, что спасательные работы на месте происшествия продолжаются.