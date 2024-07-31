Вашингтон, 1 августа, 2024, 00:25 — ИА Регнум. За неделю перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине складывались непростые отношения между вице-президентом США Камалой Харрис и Владимиром Зеленским. По сведениям американского журнала Time, политики имели разногласия по нескольким вопросам.

dzen.ru Камала Харрис и Владимир Зеленский

В статье говорится, что в феврале 2022 года Харрис посетила в Мюнхене мероприятие с участием лидеров европейских стран. В Германии она встретилась с Зеленским, который попросил ввести санкции против России и предоставить ВСУ оружие. Харрис отвергла оба предложения. Кроме того, Харрис не ездила на Украину с начала СВО, в отличие от других американских чиновников.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Камала Харрис объявила о том, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Она пообещала сделать всё возможное для победы демократов над бывшим американским лидером и кандидатом на должность главы государства от республиканцев Дональдом Трампом.

В июне вице-президент США заявила, что считает предложение президента РФ Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине призывом к капитуляции Киева. Она добавила, что продолжит вместе с президентом Джо Байденом добиваться, чтобы Россия несла издержки от СВО.

Камала Харрис позволяла лишь недружественные высказывания в адрес России, поэтому оценить её действия в контексте двухсторонних отношений невозможно, заявил 22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также в Кремле не смогли вспомнить ни одного контакта российского лидера с вице-президентом США.