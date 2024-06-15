Швейцария, 15 июня, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис 15 июня на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что считает предложение президента России Владимира Путина по мирному урегулированию призывом к капитуляции Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

«Вчера Путин выдвинул предложение. Однако мы должны сказать честно, что он призывает не к переговорам, а к капитуляции», — сказала она.

Харрис добавила, что продолжит вместе с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом добиваться, чтобы Россия несла издержки от СВО. При этом она подчеркнула, что США поддерживают Украину не в рамках благотворительности, а в собственных стратегических интересах.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Путин заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, если Киев выведет войска из новых российских регионов. Он также пообещал, что Вооружённые силы России остановят боевые действия, если начнётся отвод ВСУ, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает инициативу о переговорах «ультиматумом». По его мнению, российские войска не перестанут наступать, если Киев выполнит условия Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 июня заявил, что многие представители западных стран в ходе конференции по Украине высказались о предложении российского лидера, но все заявления носили неконструктивный характер.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова пожелала участникам швейцарской конференции по Украине обсудить предложения российского лидера, если они действительно хотят спасти мир.