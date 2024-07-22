Вашингтон, 22 июля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис объявила 21 июля о том, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, следует из её заявления, опубликованного пресс-службой предвыборного штаба нынешнего президента Джо Байдена.

TASS /AP Photo/Carlos Osorio Вице-президент США Камала Харрис

«Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию», — заявила Харис.

Она пообещала сделать всё возможное для победы демократов над бывшим президентом США и кандидатом на пост главы страны от республиканцев Дональдом Трампом. Решение Байдена выйти из гонки, по мнению Харис, стало «самоотверженным и патриотическим поступком» ради будущего американского народа.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 21 июля заявил, что выходит из гонки, но при этом намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Он отметил, что не стал бороться с Трампом за победу «в интересах партии и страны». Подробности о своём решении не участвовать в выборах он пообещал рассказать чуть позже в обращении к нации.

На 1 августа запланировано голосование по выдвижению Харрис кандидатом от Демократической партии на выборах американского президента, информировал журналист телекомпании CBS Эд О’Киф. Речь идёт о виртуальном голосовании, по итогам которого, вероятно, вице-президент будет официально объявлена кандидатом. Таким образом, кандидатура может быть утверждена досрочно, а не на общенациональном съезде партии в Чикаго 19–22 августа.

Бывший американский лидер Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали выдвижение Харрис в качестве кандидата на выборах. Позднее стало известно, что за несколько часов американцы пожертвовали 46,7 млн долларов предвыборной кампании вице-президента. Платформа для сбора средств ActBlue отметила, что это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году.